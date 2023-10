Auto a fuoco, paura in centro a Borgo Massano

Fumo, fiamme e poi lo scoppio: intorno alle 13 di ieri, un’auto è andata a fuoco a Borgo Massano. La macchina, un’Alfa Romeo nera, ha frenato bruscamente nella via principale del paese, Strada Provinciale Feltresca, arrestandosi all’altezza dell’incrocio con via Seriole in direzione Carpegna. La donna alla guida viaggiava con un familiare e la figlia piccola quando a causa di alcuni rumori provenienti dal cofano si è arrestata. Pare che l’auto, alimentata a metano, abbia avuto qualche problema alle bombole e dopo qualche scoppiettìo preoccupante la famiglia, da poco residente a Borgo Massano, ha abbandonato la vettura. In seguito, si è alzata una colonna di fumo e dopo pochi secondi è avvampata una fiamma corposa che ha avvolto completamente l’Alfa Romeo, facendo scoppiare in seguito tutti i vetri e le quattro gomme. Qualcuno è intervenuto in soccorso anche con un estintore per cercare di domare le fiamme nell’attesa dei vigili del fuoco. Una volta spento l’incendio e rimossa l’auto è stata resa necessaria la pulizia stradale.

lu. ard.