Bramante, non pungerti col Roseto. Loreto affronta il forte Matelica

SERIE B INTERREGIONALE. Sabato 2 novembre il Bramante alle 17,30 ospita il Roseto, mentre domenica 3 novembre alle 17 al PalaMegabox l’Italservice Loreto accoglie l’Halley Matelica. BRAMANTE. "Nella prossima gara saremo impegnati contro Roseto, sabato pomeriggio al PalaMegabox alle ore 17.30 – avvisa coach Massimiliano Nicolini -. Un avversario completo sotto l’aspetto tecnico e fisico con giocatori esperti guidati da un tecnico molto preparato come Renato Castorina". L’allenatore biancoblu prosegue la sua presentazione: "Un impegno dunque difficile e importante perché con una classifica così corta ogni partita può proiettare ogni squadra verso il vertice o la coda. Siamo alla ricerca della continuità di rendimento e stiamo lavorando per questo. Speriamo di fare una bella prestazione". Il Bramante viene dalla prima vittoria lontano dalle mura amiche carpita a Ozzano.

LORETO. L’Italservice domenica 3 novembre alle 17 in casa è attesa a una sfida molto complicata contro il forte Matelica: "Affrontiamo la squadra da tutti indicata come la favorita del campionato – spiega il general manager del Loreto Federico Ligi -, giustamente per gli investimenti che hanno fatto e per la qualità e profondità del roster e anche per la capacità di intervenire, perché hanno avuto due infortuni importanti e sono subito tornati sul mercato. Matelica è la formazione nettamente più forte sia del nostro girone che dell’altro girone. Per noi sarà una gara molto difficile che dovremo affrontare con la giusta cattiveria agonistica, la voglia di fare una partita importante, perché servirà un match di qualità e di spessore contro un avversario di livello".

