Pesaro, cambia le chiavi di casa dell’ex marito: alla sbarra per violenza privata

Un cuore, ma infranto, nel portachiavi. Il gesto della donna le è costato un processo

Pesaro, 14 gennaio 2023 – Ha cambiato la serratura pur di non ridare la casa all’ex marito. Ed è finita a processo per violenza privata. Sul banco degli imputati si trova una 45enne originaria dell’Est, ma residente a Pesaro da anni. Ieri l’udienza è stata rinviata, ma l’ex marito, difeso dall’avvocato Andrea Giorgiani, è intenzionato a presentare il conto per quella trovata della donna e madre dei loro due figli.

Ventimila euro di risarcimento danni à la richiesta depositata sul tavolo del giudice. Una vicenda giudiziaria che nasce sullo sfondo di una separazione molto conflittuale.

Lei e il coniuge, un pesarese, si lasciano ma faticano a trovare un accordo sulla casa coniugale. La donna vorrebbe continuare a vivere dove è sempre stata. Ma l’abitazione viene assegnata al marito. Per lei si trova un’altra sistemazione. Nel frattempo però il proprietario di casa le avrebbe dato lo sfratto e lei sarebbe così andata dall’ex a chiedere di poter tornare nell’abitazione coniugale. Dice che si tratta solo di un periodo temporaneo, giusto un appoggio, in attesa di trovare un’altra sistemazione adatta a lei e alla figlia.

L’uomo acconsente. Ma con la garanzia che quella sia una soluzione solo di passaggio. I giorni però passano e lei non accenna a fare le valigie. Lui le chiede di andarsene e di fronte all’inerzia della ex, prende a farglielo presente con insistenza. Ma un giorno, quando cerca di entrare in casa, vede che la sua chiave non si infila nella toppa. Scopre così che la donna l’ha cambiata, lasciandolo alla porta. Lui passa alla controffensiva e la denuncia e lei finisce a processo.