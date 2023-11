Cartello stradale con la scossa: sedicenne lo sfiora e resta folgorato

Pesaro, 13 novembre 2023 – Ha preso la scossa toccando un segnale stradale. Paura l’altra sera alle 22 per un 16enne che stava camminando in via Mascagni, angolo viale Trento. Ha toccato per puro caso il cartello indicante il parchimetro per la sosta a pagamento. Un attimo dopo ha avuto la scossa che si è interrotta solo perché il ragazzo ha toccato, per aggrapparsi, la ringhiera in ferro della casa accanto. Questo ha permesso di fare massa ed ha evitato che la scossa elettrica provocasse conseguenze nefaste.

Qualcuno ha sentito le urla e ha visto il ragazzo impaurito e dolorante. E’ stata chiamata l’ambulanza del 118 e anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la strada. Hanno provveduto a rimuovere il palo per renderlo innocuo alle persone. Per farlo, è stato disattivato il filo della corrente che passava sotto, dove il palo era stato conficcato. I tecnici comunali dovranno trovare un altro accorgimento per evitare che a quel parcometro ci siano sorprese decisamente pericolose.

Fino all’altra sera, non si erano mai avute segnalazioni di questo tipo. Evidentemente il palo ha toccato, scendendo in profondità di qualche centimetro, un filo elettrico che correva sotto e che va ad alimentare la macchinetta che rilascia il ticket per il parcheggio a pagamento. Proprio in quel momento, il 16enne ha toccato il palo con il passaggio della scarica elettrica. Essendo il corpo umano un eccellente conduttore elettrico ha poi trasferito la carica nella ringhiera della casa che in questo modo l’ha neutralizzata.