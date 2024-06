CaterRaduno, tocca a Lundini. Poi Ditonellapiaga e Frankie Hi-Nrg

Il concerto di Cosmo, questa mattina all’alba in Baia Flaminia, ha aperto la seconda giornata del CaterRaduno, il festival di Rai Radio2 lanciato da Caterpillar, che si tiene a Pesaro fino a domenica. Dopo l’esibizione, alle 6, del cantautore sul palco allestito a pochi passi dal mare, la giornata di oggi proseguirà sempre in Baia con una diretta live di Caterpillar in compagnia dei conduttori del programma Massimo Cirri e Sara Zambotti, che a partire dalle 18 saranno accompagnati sul palco da Frankie HI-Nrg mc e Ditonellapiaga.

Alle 21.30 invece, è previsto il debutto nazionale del nuovo spettacolo di Valerio Lundini & I Vazzanikki, dal titolo "Innamorati della vita", che daranno via al loro tour. A seguire, la grinta del live di Ditonellapiaga, a partire dalle 23, che chiuderà il programma del venerdì.

La giornata di domani del CaterRaduno inizierà invece al Teatro Sperimentale, spostandosi in centro storico: alle 11, spazio alla comicità con lo spettacolo Stand-up tragedy "Esagerate!" di Cinzia Spanò. Nel primo pomeriggio, alle 14.30, sarà invece proiettato il documentario "A nord di Lampedusa", con Vito Fiorino e Alessandro Rocca. Non poteva mancare anche quest’anno un ospite considerato ormai di casa al CaterRaduno di Pesaro: alle 16.30, in piazza del Popolo, tornerà Don Ciotti, accompagnato da "I ladri di Carrozzelle", per un live sul tema della cultura della legalità, al quale il raduno di Rai Radio2 è sempre stato legato.

A partire dalle 22 lo spettacolo si sposterà di nuovo a Baia Flaminia, con Lucio Corsi live e a seguire il Dj set di Auroro Borealo, che faranno divertire tutti i partecipanti. Il CaterRaduno si chiude domenica, ai Bagni Bahia del Sol, sempre in Baia: alle 11 è previsto un "gruppo di lettura a mollo" con Simonetta Bitasi. Ospite dell’evento sarà Sarah Savioli autrice del libro "Gli Insospettabili", edito da Feltrinelli. "Un evento che ormai connota la nostra estate - commenta Daniele Vimini, vicesindaco e assessore alla Bellezza del Comune di Pesaro -, capace di raccontare in musica e parole i grandi temi di Pesaro 2024".

ali.mu.