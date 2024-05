Detenuto fugge dalla fisioterapia, inseguito semina il panico a Pesaro

Pesaro, 27 maggio 2024 – Caccia all’uomo questa mattina a Pesaro. Un magrebino di 30 anni, in carcere a Pesaro per tentato omicidio e violenza sessuale commessi a Milano con fine pena 2029. E’ fuggito questa mattina alle 11.30 alla polizia penitenziaria che lo aveva portato ad una seduta di fisioterapia nel distretto sanitario di via Redipuglia, zona Parco della Pace.

E’ stato ripreso mezzora dopo dai carabinieri insieme alla penitenziaria in un capanno agricolo a circa un chilometro di distanza dal luogo della fuga, in via Lucio Accio. Non ha opposto resistenza.

L’uomo è stato arrestato e domani mattina sarà processato per direttissima. Da quanto si è appreso, il magrebino ha avuto buon gioco nel saltare dalla finestra a piano terra durante la seduta fisioterapica. Colti di sorpresa, gli agenti hanno chiamato subito i carabinieri e battendo la zona sono riusciti in breve tempo a rintracciarlo nascosto in un capanno. Probabilmente era stato visto e segnalato alle forze dell’ordine. Il 30enne è stato riportato in carcere a Villa Fastiggi.