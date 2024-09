"Dove passa il bus si deve intervenire"

"Come presidente del quartiere Soria – dice Stefano Poderi – ho inviato all’amministrazione comunale una segnalazione con le maggiori criticità riscontrate sul piano delle manutenzioni delle nostre strade. Abbiamo infatti qualche pezzo di asfalto ammalorato, soprattutto su via Agostini, nel tratto che va dal semaforo che porta alla Strada Panoramica fino al lungo Foglia, oppure per lo stato in cui versano i marciapiedi di via Diplovatazio e di via Gattoni.

Devo dire però che non abbiamo delle strade che presentano dei veri e propri crateri, ma è chiaro che soprattutto nelle vie più trafficate, come quelle portano alle scuole o dove passano gli autobus, è bene intervenire. Vorrei citare anche Strada della Pozzetta,

a S.Maria delle Fabrecce: ha bisogno di risanamento".