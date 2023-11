Fano non è da meno. Un inno all’amore in un trionfo di petali

Una pioggia di petali e coriandoli bianchi biodegradabili ha concluso ieri sera l’emozionante spettacolo dell’accensione delle luminarie del Natale fanese. In piazza XX Settembre c’erano migliaia di persone ad assistere all’insolito spettacolo, durato appena 7 minuti. Uno spettacolo per la prima volta non in crescendo fino all’esplosione finale di luce, ma partito già dal finale, con il breve countdown del sindaco di Fano: tre, due, uno e sbam… si sono accese d’improvviso le migliaia di led dell’albero. Solo dopo è partito lo spettacolo di fuochi e fasci luminosi, che hanno condensato e cristallizzato (da Alcmena Show che ha curato lo spettacolo multimediale) infiniti attimi di gioia cittadina.

"Affrettiamoci ad amare" è stato l’invito lanciato dell’amministrazione comunale fanese per queste festività natalizie, affidato alla voce narrante di Eugenio Fabbri Manuelli che ha recitato parte dei versi dell’omonimo monologo di Roberto Benigni che invita a ricordare come "al tramonto della vita, saremo giudicati sull’amore…. perché il fasciame di tutta la creazione è l’amore e perché l’amore combacia con il significato di tutte le cose". Mentre intorno al maestoso albero posizionato all’ombra del campanile del Teatro della Fortuna scintillavano fasci di luce bianchi e dorati, in sottofondo risuonavano le delicate note registrate di "With or Without you" cantata dal coro Scala & Kolacny Bro, seguite da due brani orchestrali scelti tra quelli diretti dal maestro André Rieu: il tema di Lara (la colonna sonora del film Dottor Zhivago composta da Maurice Jarre) e Light Cavalry di Franz von Suppé.

Alle luci dello show si sono poi unite quelle inevitabili delle centinaia di cellulari puntati sull’attesissimo evento di apertura del Natale Più, che non ha dimenticato di fare un saluto anche ai più piccoli, con la scritta "Auguri Fano" proiettata sulla facciata del palazzo della Carifano assieme a un Babbo Natale che abbracciava simbolicamente la città e simpatiche renne sorridenti. "Oggi accendiamo le festività - ha detto il sindaco Massimo Seri alla folla assiepata coi bimbi sulle spalle - con l’auspicio che tutti possiamo trascorrerlo con serenità, anche se ci sono difficoltà da affrontare. Da parte nostra, in questi 10 anni ogni Natale abbiamo cercato di migliorarci per restituirvi una città bella. Quest’anno tra i luoghi belli del Natale abbiamo aggiunto il San Francesco. Andatelo a visitare!".

Tiziana Petrelli