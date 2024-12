"Formazione “fast“ in cucina e fuori"

"L’alberghiero Santa Marta è un professionale che alla fine dei cinque anni rilascia un diploma di scuola superiore che si conclude con l’esame di Stato. Diversi sono i percorsi fatti in sussidiarietà con la Regione Marche: questi sono corsi triennali al termine dei quali lo studente ottiene un attestato regionale che permette di entrare nel mondo del lavoro, aprendo un bar per esempio, senza ulteriori passaggi. Dal prossimo anno il Santa Marta avrà i corsi triennali con qualifica regionale in operatore della ristorazione; operatore allestimento sala e somministrazione piatti e bevande; operatore servizi di accoglienza e promozione turistica; operatore delle produzioni alimentari (pasticceria, pasta e prodotti da forno)".