Il defibrillatore non funziona. Anziano salvato in extremis

E’ ricoverato nel reparto di Rianimazione del San Salvatore di Pesaro dove sta lottando per rimanere aggrappato alla vita, un 80enne fanese che l’altra mattina si è accasciato a terra sul marciapiede di via Gabrielli, colto da infarto. Il defibrillatore più vicino, però, non ha funzionato. Se il nonnino è vivo è quindi solo grazie al tempestivo intervento di alcuni sanitari che passavano di lì in quel momento, il prolungato massaggio cardiaco che gli hanno effettuato e il rapido arrivo dell’ambulanza che lo ha trasportato a Pesaro. In realtà però, di ambulanze ne sono arrivate due, perché la prima non era medicalizzata.

"Quello che so - racconta il cardiologo Alberto Caverni, che con l’associazione Fano Cuore promuove l’uso del defibrillatore automatico esterno (Dae) capace di rilevare automaticamente se erogare la scossa o meno, quindi utilizzabile in sicurezza da tutti - è che è stata soccorsa prontamente una persona da diversi sanitari, essendo il luogo vicino all’ospedale e al momento del cambio turno. L’ambulanza è arrivata subito, la prima senza medico ma con defibrillatore, subito dopo è arrivata la medicalizzata partita immediatamente dopo aver scaricato in Pronto soccorso il paziente già in carico. L’infartuato è stato rianimato sul posto, durante il trasporto a Pesaro ha avuto diversi arresti cardiaci. Comunque è arrivato vivo in pronto soccorso e attualmente è ricoverato in Rianimazione in condizioni stabili".

Caverni ci tiene a sottolineare che tutte le ambulanze sono dotate di defibrillatore, perché in un primo momento era circolata la notizia che la prima arrivata sul posto non l’avesse e per questo era stato necessario usare il defibrillatore installato all’ingresso della farmacia Pierini. "E’ stato utilizzato il defibrillatore dell’ambulanza - aggiunge Caverni - perché quello attaccato dai presenti non si è acceso. Mi è stato riferito dai sanitari del 118 intervenuti". Una notizia che, giunta anche all’orecchio degli amici dell’attore Luca Longarini (scomparso a 52 anni per infarto), li aveva resi felici di aver regalato 15 mesi fa quel dispositivo salvavita alla città, proprio perchè altri non dovessero attraversare il dolore di una perdita. E invece non ha funzionato e non si sa per quale motivo.

L’unica cosa certa è che alla Polizia locale – che ha in gestione i defibrillatori donati al Comune – nessuno ha comunicato che quell’apparecchio l’altro giorno non ha funzionato. Per cui non è prevista al momento nessuna perizia tecnica, come ha detto l’assessore Cucchiarini: "A me è stato riferito che il Dae è stato utilizzato in questa circostanza, per cui, come da prassi, ci è stato riconsegnato per la necessaria manutenzione: la sostituzione delle piastre e la ricarica della batteria. Niente di più".

Tiziana Petrelli