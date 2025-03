Il Fano viaggia in scioltezza e segna. Travolto anche il Real Casebruciate

real casebruciate

REAL CASEBRUCIATE WORLD FIRE (4-4-2): Bontempo, Tofani, Bologna, Sadiku A. (18’ st Sadiku M.), Iacussi, Burattini, Luminari (25’ st Medici R.), Medici A. (37’ st Faini), Brunori, Rossetti (48’ st Topputi), Monaco (25’ st Frulla). A disp. Savino, Faini, Cardinali, Ciccone. All. Menotti.

FANO CALCIO (4-3-1-2): Sodani, Riggioni, Nodari, D’Anzi (13’ st Manuelli), Incerti; Niang, Bianchi, Mea (33’ st Casoli); Palazzi (41’ st Patrignani); Gueye (33’ st Apezteguia), Giovanelli (21’ st Ricci). A disp. Giulini, Omiccioli, Bonazelli, Sabattini. All. Spendolini.

Arbitro: Simonetti di Ancona.

Reti: 40’ pt Niang, 44’ pt Gueye, 2’ st Giovanelli

Note: pomeriggio grigio, terreno discreto, spettatori un centinaio. Osservato 1’ di silenzio per la scomparsa di Giovanni Baldelli. Ammoniti: Incerti, Sadiku A., Mea. Angoli 0-3, recuperi 1’ + 4’.

I locali non hanno mai impensierito la squadra granata. Con Bianchi nelle vesti di regista arretrato che ha sostituito degnamente Omiccioli, il Fano ha trovato in capitan Nodari il pilastro della situazione e in Niang l’elemento più intraprendente in fase offensiva. È stato il centrocampista senegalese al 40’ a spezzare l’equilibrio. Il Fano ha avuto il pregio di insistere e prima dell’intervallo ha trovato il raddoppio al 44’: punizione di Palazzi che spiove in area dove Nodari di testa appoggia per Gueye che di piede corregge in rete. Terza rete in apertura di ripresa con Niang che crossa a centro area dove Giovanelli infila di piatto.

