Incendio di un camion all'Autogrill Metauro Ovest, Marotta La notte scorsa un autocarro è stato avvolto dalle fiamme in una piazzola di sosta della stazione di servizio Metauro Ovest sull'A-14. I vigili del fuoco hanno usato liquido schiumogeno per spegnere le fiamme e posto in sicurezza l'area. Nessuna persona coinvolta. La polizia autostradale indaga sulle cause.