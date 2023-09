Incidente Colli al Metauro: morta Nilvana Sperandio, grave il marito. Fuggiti i responsabili

Colli al Metauro (Pesaro), 11 settembre 2023 – Incidente mortale con fuga per i campi dei responsabili, un gruppo di giovani albanesi, almeno secondo delle testimonianze. Due sono stati presi, gli altri ancora no. Tragedia ieri pomeriggio sulla provinciale che da Villanova di Montemaggiore scende a Calcinelli. Una pensionata di 71 anni di Fano, Nilvana Sperandio, è morta nello schianto, finendo con l’auto nel dirupo. Il marito, di 72 anni, benché gravemente ferito, è riuscito a chiedere aiuto risalendo in strada per poi svenire. I cinque giovani che erano in un Bmw station wagon, ripartiti poco prima da un bar di Villanova dove avevano bevuto alcolici, sono fuggiti a piedi malgrado fossero sanguinanti e sotto choc. Due sono stati catturati dai carabinieri, gli altri tre hanno preso un passaggio da qualcuno lungo la superstrada. La caccia per loro è aperta. I motivi della fuga possono essere ipotizzabili: forse il conducente era ubriaco oppure non aveva la patente oppure era un ricercato o chissà cosa.

Secondo le testimonianze, il gruppo aveva bevuto alcolici tanto da essere notato dagli avventori di un bar di Villanova, prima di salire su una Bmw station wagon e dirigersi a tutta velocità in direzione di Calcinelli. Dopo un sorpasso azzardato ecco lo scontro frontale con un suv, costato la vita a una donna fanese di 71 anni, sono usciti dalla vettura e, sebbene malconci e sanguinanti, anziché soccorrere i feriti sono fuggiti. Due si sarebbero nascosti tra i cespugli, a qualche decina di metri dal luogo dell’impatto, ma sono stati acciuffati poco dopo dai carabinieri, mentre gli altri tre sarebbero riusciti a fuggire, pare a bordo dell’auto di una donna, compagna di uno dei fuggiaschi, che li avrebbe raggiunti nei pressi dell’imbocco per la superstrada. L’impatto delle due auto è stato tanto violento da distruggere la parte frontale della Bmw dei giovani scaraventando il suv dei coniugi nella scarpata laterale facendo cappottare l’auto più volte. La donna a bordo è stata sbalzata fuori dall’abitacolo, finendo a diversi metri di distanza, dove è deceduta di lì a poco. Il marito, malgrado fosse ferito, è invece riuscito con la forza della disperazione a raggiungere la strada, dove ha chiesto aiuto prima di perdere i sensi. Sul posto, sono giunti i vigili del fuoco, alcune ambulanze del 118, l’eliambulanza e i carabinieri. Il marito della vittima è stato ricoverato a Pesaro.