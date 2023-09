Incidente oggi a Colli al Metauro: frontale tra due auto, un morto

Colli al Metauro, 10 novembre 2023 – Schianto mortale sulla strada provinciale orcianese, tra le frazioni di Calcinelli e Villanova, subito dopo il ponte che attraversa il Metauro.

Stando ad una prima dinamica dell’incidente, avvenuto intorno alle 17,30 e ancora al vaglio dei carabinieri, una Bmw station wagon, con a bordo alcune persone, procedeva in direzione di Calcinelli. Pare che, in fase di sorpasso, si sia scontrata frontalmente con un suv che viaggiava in direzione opposta, a bordo del quale viaggiava una coppia del posto.

L’impatto è stato devastante. Il suv, a causa del violento urto, si è ribaltato ed è finito in fondo ad una scarpata che costeggia la carreggiata. Una delle due persone a bordo è morta, mentre l’altra è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale regionale di Ancona.

Tutti gli occupanti dell’altra vettura sono rimasti feriti, ma nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, vigili del fuoco e alcune ambulanze. Gli agenti della polizia locale si occupano della gestione del traffico, i carabinieri della ricostruzione di quanto accaduto.