"Un centro storico con meno auto che girano costantemente per trovare parcheggio sarebbe molto più bello e fruibile - dice Francesca Matacena, consigliera del quartiere Centro -, ma per poterlo fare è necessario incrementare il servizio navette dai parcheggi scambiatori limitrofi, facendo uno sforzo per servire anche quei quartieri più lontani, per dare un servizio a famiglie e anziani che non possono spostarsi con altri mezzi. Si potrebbe prevedere delle navette anche da Baia Flaminia o zona piazza Redi, e d’estate incrementare l’orario delle navette esistenti. Così si potrebbe decongestionare il traffico e risolvere, almeno in parte, il problema dei parcheggi, che è un problema giornaliero per chi abita in centro. Ben vengano anche nuove strutture multipiano, a patto che poi vengano utilizzate e non diventino spazi vuoti".