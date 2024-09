Ladri messi in fuga di notte dal proprietario

Ci sono malintenzionati nella zona tra via Zanardelli e via Croce, a Pantano che amano passeggiare di notte nei giardini altrui, cercando di entrare negli appartamenti e rubare, anche in presenza dei proprietari. Era già accaduto due volte questa estate e gli episodi si sono moltiplicati negli ultimi giorni. E’ quasi mezzanotte, nel quartiere c’è chi è andato a dormire, soprattutto le persone anziane. Giù le tapparelle dell’appartamento del piano terra, niente sistema di allarme perché non previsto in queste case edificate negli anni ’70 dove si è cresciuti con l’abitudine di lasciare le chiavi infilate nella toppa giorno e notte. Farlo ora è pericolosissimo, perché c’è chi ne approfitterebbe e agisce anche se è tutto chiuso. Quasi mezzanotte dunque, quando un giovane si muove nel buio nel giardino retrostante di una abitazione, punta la sua pila a una finestra e tenta di entrare in casa. Non sa però che qualcuno lo sta guardando, un residente che tiene gli occhi bene aperti alla luce degli episodi dei mesi precedenti: "Ho iniziato a gridare – racconta M.F., – e allora quella persona ha desistito dal suo intento ed è scappata velocemente. Non ho fatto in tempo a riconoscerlo, sono persone che si muovono di notte e stando bene attente ad evitare punti luce. Purtroppo stiamo facendo i conti con gente che non si fa scrupoli. Oltre ai due precedenti episodi, e al mio, ne abbiamo avuto un altro. Anche una mia vicina di casa ha avuto la visita di estranei nel suo cortile di notte, e se n’è accorta, allora se ne sono andati. Credo si tratti di ladri alla ricerca di soldi o valori, delinquenza spicciola, ma non per questo meno pericolosa". Anche nella vicina via Tombesi erano accaduti tentativi di furto simili, ma in questo caso i ladri erano riusciti ad entrare in casa e i proprietari a quel punto avevano installato sistemi di allarme.

d. e.