L’appello di Ucchielli: "Un peccato non sfruttare la casa della salute"

"E’ un peccato che non venga sfruttata a pieno la Casa della Salute di Montecchio. Bisogna potenziare i servizi socio-sanitari per evitare il dispendio di risorse e offrire un servizio ancora più efficiente". E’ l’appello di Palmiro Ucchielli, presidente dell’unione dei Comuni di Pian del Bruscolo e sindaco di Vallefoglia. Ucchielli segnala di "aver inviato diverse lettere al presidente della Regione Francesco Acquaroli e all’Assessore alla sanità Filippo Saltamartini, per ribadire la necessità del potenziamento della Casa della Salute di Montecchio, che serve un bacino di oltre 50.000 abitanti". L’appello di Ucchielli ha l’obiettivo di fornire ai cittadini un servizio di prossimità, più vicino alle esigenze di un territorio vasto e densamente popolato come quello dell’unione dei Comuni. "Basta con spese inutili– osserva il sindaco di Vallefoglia -. Dopo tanti solleciti aspettiamo una risposta urgente e risolutiva, vista la forte mobilità passiva verso l’Emilia Romagna a causa della carenza di servizi nella nostra regione per circa due milioni di euro".

Il servizio è stato inaugurato a novembre del 2017. La struttura antisismica si sviluppa su tre piani, per un totale di 1.300 metri quadri, con poliambulatorio di circa 300 metri ubicato al piano terra. Per la sua realizzazione erano stati investiti, dalla Regione Marche, circa 2 milioni e 100 mila euro.