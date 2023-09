L’edicola vive grazie a un evento in note

Una nuova associazione giovanile culturale in città, un’altra serata all’edicola tra via Mazzini e corso XI Settembre. Una decina di ragazzi e ragazze under 30 hanno deciso di mettersi insieme, sotto l’acronimo di Wim - Where is Mida -, con l’idea di rivitalizzare e promuovere eventi in luoghi che rischiano di essere abbandonati. Ecco così il progetto in una delle edicole storiche di Pesaro, già provato con successo il 30 ottobre dello scorso anno e ora alla seconda puntata. Oggi, dalle 18 alle 23, Leonardo Mensitieri (Mida) e il duo Dirty Channels suoneranno da dentro quello spazio una volta era adibito alla vendita dei giornali. Obiettivo preservare il chiosco di Fabio Urbinati, collocandolo in uno spazio sociale. La serata Edicola + è patrocinata dal Comune, con il sostegno di Pesaro 2024 e Pesaro Musei, in collaborazione con il Centro Arti Visive Pescheria e con le partnership di Ottica Venturi, Bar Carla, Il Furgoncino, Fazi Poke e Lindberg Hotels-Charlie in Pesaro.