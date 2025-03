L’estate di viale Trieste. Sarà diviso in tre zone. Ecco le regole per le auto

Entrerà in vigore a partire dal 31 maggio la nuova regolamentazione della viabilità di viale Trieste per la stagione estiva. Un piano presentato ieri dall’amministrazione comunale, che per il viale non prevede grandi stravolgimenti rispetto allo scorso anno. "L’area di viale Trieste – dice il sindaco Andrea Biancani – sarà suddivisa in tre zone. La prima area, compresa tra piazzale della Libertà e viale Zara, sarà sempre transitabile, tranne il venerdì, sabato e domenica che diventerà ztl dalle ore 19 alle ore 6. La seconda area, cioè quella compresa tra viale Zara e via Ninchi e tra viale Da Vinci e via Paterni sarà un’area pedonale tutto il giorno, con transito dalle 6 alle 12 per il carico e scarico. La terza area, compresa tra via Ninchi e viale Da Vinci, sarà invece aperta al traffico tutti i giorni fino alle 19, dopodiché diventerà ztl e sarà transitabile solo da chi avrà il permesso. Con questa riorganizzazione nei week end di giugno, luglio e agosto, viale Trieste sarà quindi sempre pedonale a partire dalle 19. Rispetto allo scorso anno – aggiunge il sindaco – facendo seguito alle richieste che ci sono arrivate, abbiamo aggiunto un’ora in più al carico e scarico delle merci, che si potrà effettuare fino alle 12 e questa è l’unica modifica che sarà in vigore quest’anno". La nuova regolamentazione della viabilità terminerà il 31 agosto e durante i mesi estivi saranno confermati i servizi navetta, i cui orari saranno illustrati nei prossimi giorni. Ad entrare nel dettaglio il piano su viale Trieste anche l’assessora alle Attività economiche, Francesca Frenquellucci: "Da gennaio abbiamo avuto una serie di incontri con le associazioni di categoria, con gli albergatori, ristoratori ed attività commerciali del viale (così come con quelli di Baia Flaminia), così da costruire insieme quella che sarà la nuova regolamentazione della viabilità estiva. E’ prevista anche un’area dedicata alla sosta dei pullman, che sarà da viale Alighieri a via Da Vinci. I residenti della zona inoltre potranno entrare in qualsiasi ora".

Presente anche l’assessora alla Viabilità, Sara Mengucci: "L’obiettivo generale è quello di far vivere maggiormente la zona mare e ridurre allo stesso tempo le auto – dice –. Qualora emergessero criticità saremo sempre disponibili ad ascoltare le esigenze di cittadini, associazioni ed attività economiche della zona. Qualche giorno fa abbiamo presentato anche la nuova organizzazione della polizia locale e grazie alla collaborazione con gli agenti della macro zona 1, che comprende anche la della zona mare, avremo anche maggiore vigilanza e controllo".

ali.mu.