"L’Europa dovrà essere più vicina"

Ieri mattina Federico Scaramucci e il neo eletto parlamentare europeo Matteo Ricci si sono incontrati a Ca’Mazzasette, frazione di Urbino, per dialogare con i cittadini. Agricoltura, turismo e cultura ma anche politiche europee e comunali tra i temi principali. All’evento hanno partecipato anche diversi rappresentanti di categoria di Cia e Coldiretti. Tutela del territorio e salvaguardia del patrimonio agricolo regionale e del territorio grazie una visione tradizionale con slanci verso l’innovazione. Uno dei cavalli di battaglia e tema caro anche all’altro candidato, Gambini. "L’agricoltura è indubbiamente un patrimonio che va preservato e valorizzato - ha spiegato Scaramucci - . Dobbiamo garantire che i nostri agricoltori abbiano le risorse e il supporto necessario per continuare a produrre eccellenze, adottando pratiche sostenibili e rispettose dell’ambiente". Matteo Ricci ha evidenziato come le politiche europee possano e debbano supportare queste esigenze locali: "Al Parlamento Europeo mi impegnerò nel promuovere politiche che favoriscano la sostenibilità e la resilienza delle nostre comunità agricole. È fondamentale che le risorse europee siano utilizzate per sostenere pratiche agricole innovative e rispettose dell’ambiente, contribuendo al contempo a mitigare gli effetti del cambiamento climatico", ha concluso Ricci.

L’incontro ha messo in luce la necessità di una collaborazione stretta e proficua tra i livelli di governo locale e istituzioni europee.

fra. pier.