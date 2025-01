Malore in via Ponchielli. Task force con l’autoscala

Una persona è stata soccorsa, nel tardo pomeriggio di ieri, con l’autoscala dei pompieri mentre si trovava all’ultimo piano di una palazzina in via Ponchielli, poco lontano dalla rotatoria con via Solferino e via Giolitti. Aveva accusato un malore mentre si trovava nella sua abitazione e i vigili del fuoco, allertati dal 118, l’hanno soccorso con l’autoscala date le difficoltà nel trasporto e condotto a terra dove, ad attenderlo, c’era il personale del 118 che lo ha portato in ospedale con l’ambulanza. Sul posto gli agenti della polizia locale per gestire la viabilità.