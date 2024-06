Mattia Gennari alla Samb. Il Montecchio Gallo prende Santini

L’attaccante Alessandro Sbaffo, fantasista della Recanatese è richiestissimo dal Perugia, La Sambenedettese (serie D) ha messo nero su bianco con il difensore centrale Mattia Gennari nella passata stagione in D con il Nardò, 33 anni, con quasi 300 presenze e 21 reti tra i professionisti con le maglie di Melfi, Aversa, Fermana, Vis Pesaro, Pistoiese e Montevarchi. A Nardò ha giocato 33 partite realizzando cinque gol. Gabriele Petrucci, classe 2005, nell’ultima stagione ad Urbino andrà a difendere la porta della Civitanovese. La Maceratese (Eccellenza) è molto vicino ai centrocampisti Alessio Bracciatelli e Armin Nasic entrambi ex Tolentino. Voci di mercato parlano anche di un interessamento della Maceratese per il difensore Niccolò Urso, classe ’99 della Forsempronese. Il Matelica ha ufficializzato l’ingaggio di Yaya Wahi ex Potenza Picena. La K Sport Montecchio Gallo ha ufficializzato il nuovo portiere Nicolò Santini (classe 1999) che in precedenza ha militato nell’Alma Juventus Fano e poi nel Fabriano Cerreto e ha confermato l’attaccante Barattini. Sempre la K Sport potrebbe confermare l’attaccante Bardeggia (che piace anche all’Urbino e alla Maceratese) e cerca sul mercato un difensore e un portiere under. Nel Sant’Orso (Promozione) prende forma la composizione del nuovo staff tecnico, assieme a mister Filippo Vergoni opereranno il preparatore dei portieri Enrico Martelloni (confermato) e il nuovo preparatore atletico Nicola Borini. Sempre il Sant’Orso nel fine settimana ha ufficializzato l’ingaggio di Luca Grandicelli (classe 1998), calciatore cresciuto nelle giovanili della Vis Pesaro nelle ultime sette stagioni ha militato nel Gabicce Gradara. Il Vismara ha confermato (per la settima stagione consecutiva) il difensore Marco Capomaggi, classe 2000. L’attaccante Luca Cagnoli (classe 2002) ex Santa Cecilia Urbania si è accasato al Casinina.

Amedeo Pisciolini