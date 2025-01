Megabox, a Conegliano serve un miracolo

E’ la classica partita che ha almeno una cosa di positivo: non c’è niente da perdere. Nella quinta giornata di ritorno del campionato di A1, infatti, la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia sarà ospite stasera alle 20.30 al Palaverde di Villorba (Treviso) della capolista Prosecco Doc Imoco Conegliano, campione d’Italia, d’Europa e del mondo e imbattuta in questa stagione. Insomma, serve un miracolo per fermare la corazzata, ma le sfide a così alto livellodanno stimoli unici.

Le tigri hanno giocato già due volte contro le pantere di coach Daniele Santarelli: nella gara di andata di campionato in un PalaMegabox da tutto esaurito le venete l’hanno spuntata nettamente in tre set, mentre nell’incontro dei quarti di finale di Coppa Italia, disputato due settimane fa al Palaverde, la Megabox ha combattuto a testa alta sino alla fine, pur uscendo sconfitta con lo stesso punteggio ma al termine di set abbastanza equilibrati.

L’incontro sarà trasmesso in diretta tv in streaming su Volleyball World Tv (www.volleyballworld.tv). L’emittente pesarese Radio Incontro diffonderà la radiocronaca della partita sulle frequenze 91.9 e 103, sul sito web (www.radioincontro.com), sulla pagina Facebook e sulla App. Tvrs (canale 13) trasmetterà la differita domani.

"Si tratta della classica partita nella quale guardare più al gioco che al risultato in sé – dice il direttore sportivo Alessio Simone – Davanti avremo la squadra più forte del mondo e, al di là del fatto che scenderemo in campo cercando di approfittare di qualunque opportunità dovesse presentarsi, il principale obiettivo sarà misurare il nostro livello di prestazione dal punto di vista fisico, tecnico e mentale, e acquisire sicurezze in più per le prossime partite. In Coppa Italia contro di loro abbiamo nostrato n buon livello di gioco, purtroppo non riproposto nelle gare successive. Stavolta cercheremo di far tesoro di questa occasione". Vincere è probabilmente impossibile, quanto meno improbabile. Ma quando non hai niente da perdere, magari è quello il momento in cui puoi dare il meglio.