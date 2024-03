"Per la festa della donna meno mimose e più tutele concrete". E’ lo slogan dell’iniziativa in programma per domenica pomeriggio alle 17 alla palestra comunale di via Montessori a San Lorenzo in Campo. Un progetto Dls (Difesa Legittima Sicura) che prevede approfondimenti giuridici e dimostrazioni pratiche di difesa personale. Interverranno l’avvocato Roberto Paradisi, responsabile nazionale progetto Dls; Sara Sanna, vicepresidente Asd Tkd San Lorenzo e istruttrice di taekwondo; il sindaco Davide Dellonti; l’assessore allo sport Martina Feduzi; e l’assessore alle pari opportunità Luciana Conti.