Il Mercato delle Erbe di Pesaro si è ufficialmente trasferito in via Gavardini

Pesaro, 23 gennaio 2024 – Via ufficiale per la nuova sistemazione del Mercato delle Erbe che ha inaugurato la sua piccola corte in via Gavardini, dietro palazzo Gradari. Uno spostamento che si era reso necessario per via della ristrutturazione del complesso del San Domenico (ex convento che risale al 1200), che a lavori finiti ospiterà spazi per l’università, uffici culturali e centri aggregativi per 8.4milioni di euro. In totale sono 7 gli ambulanti ad essersi trasferiti dalla postazione storica, che era lì da 150 anni, a quella nuova, più piccola e concentrata. Ancora, però, all’appello mancano due tasselli fondamentali: la cartellonistica che segnala la nuova postazione in una traversa di via Rossini e l’aggiunta di un tendone e due gazebi utili a riparare il mercato e la merce durante il maltempo. “Tutto verrà installato nel giro di due settimane – rassicura l’assessora Francesca Frenquellucci -. Nella nuova postazione abbiamo trovato anche un buon movimento, essendoci la sede del Quartiere 1 – Centro Storico”, che in queste settimane è impegnata alla distribuzione delle tessere Smeraldo utili ad accedere alle isole ecologiche che dal 5 febbraio diventeranno funzionanti in tutta la ztl. “Parliamo di una via poco frequentata – continua Frenquellucci – che adesso potrà essere maggiormente conosciuta dalla città, con un punto di interesse focale come la vicinanza con Casa Rossini. Un investimento da 40mila euro che ci rende fieri del risultato”. Il nuovo mercato, inaugurato ufficialmente questa mattina, ha visto il trasloco degli ambulanti già da venerdì 12 gennaio: “Ci siamo già abituati alla nuova sistemazione, e ad essere sinceri ci piace proprio – dice Giacomo Galanti del Goloso Formaggi, l’unico venditore ad avere una nuova postazione interna alla struttura e completamente al chiuso -. Ora, parte la sfida!” Nelle bancarelle del nuovo Mercato delle Erbe non è mancato nemmeno il tocco artistico di Ricardo Aleodor Venturi, che con delle brevi frasi scritte ha rimarcato l’importanza ed il valore dei piccoli commercianti e dei prodotti locali che contraddistinguono, da sempre, il Mercato del centro storico.