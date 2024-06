Morta Milena Ugolini, addio alla regina dell’arte moderna

Pesaro, 5 giugno 2024 - Si è spenta questa mattina nella sua abitazione di viale Trieste Milena Pierangeli Ugolini. Aveva 93 anni. Lascia oltrre al figlio Andrea, le quattro nipoti: Bianca, Rosa Celeste e Viola e le sorelle Paola e Luciana. I funerali si svolgeranno venerdì alle 15 in Duomo.

Milena Pierangelini Ugolini rientra nello stretta cerchia di donne che hanno lasciato un segno molto forte nel campo dell'arte, soprattutto moderna ed era conosciuta non solo a livello italiano ma anche in ambito internazionale. Ha dato una svolta culturale anche alla città quando con la galleria il Segnapassi - con lei Franca Mancini e Renato Cocchi - allestirono l'esposizione-evento ‘Sculture nella città’, nel 1971 con la partecipazione di artisti come Arnaldo Pomodoro e Mario Ceroli.

Amica di Lucio Fontana, tanto per citare uno dei grandi del Novecento, grande collezionista. La sua casa era un cenacolo e vi sono passati grandi critici come Bonito Oliva, Vittorio Sgarbi, Roberto D'Agostino ed anche Federico Zeri.

Una donna che ha sempre viaggiato tra la sua residenza di Roma e quella di Pesaro. Grande amante del gioco del Burraco negli ultimi anni assieme alla sua amica, la senatrice Liliana Segre, organizzavano interminabili partite.

Quelle partite che hanno poi ispirato il film di Giuliana Gamba ‘Burraco Fatale’. Da alcuni mesi per una caduta in casa era costretta all'immobilità e questa mattina alle 12, pur essendo una grande combattente, ha esalato l'ultimo respiro. Per la città e per il mondo dell'arte in generale la morte di Milena Ugolini rappresenta una grande perdita.