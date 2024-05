"No al nono supermercato in un chilometro"

Centoquarantadue residenti delle vie Carrara, Ceccarelli, Croce, Zanardelli, Pantano e Lanza, dicono no alla costruzione del nuovo Ipermercato EuroSpin sul terreno ex Rover, Lanaflex, Paver: Abbiamo appreso – scrive il portavoce Patrizio Celli – non per via istituzionale, che il terreno indicato in oggetto ha subìto una variante al Prg. Precisamente, laddove era prevista la costruzione di palazzine residenziali di tre piani (con, al piano terra, locali commerciali), con l’eventuale futura variante il Comune vorrebbe concedere l’area per la costruzione di un ulteriore supermercato Eurospin. Da un punto di vista puramente statistico, non si può non notare come su una superficie di circa un chilometro quadrato, esistano già otto supermercati e che, dal punto ove verrà presumibilmente eretto il nono, Eurospin, disterebbero rispettivamente; 866 metri da Ipercoop, 741 da IperConad, 857 da supermercatpo Sì, 816 dal Famila market Muraglia, 509 da Famila market Celletta, 1080 da Conad city Piazza redi, 695 dal Tigre di via Toti,, 1770 da "Di più" di via Pertini".

"La variante al Prg – incalzano i residenti – effettuata o che sarà effettuata dal Comune non può che dirsi immotivata e scellerata dal momento che, su un area così ristretta, imporrà la presenza di un ulteriore supermercato che non potrà che creare un’importante crisi della viabilità nella zona, oltre ad un preoccupante incremento dell’inquinamento atmosferico. Infatti, dalle planimetrie del progetto di costruzione del nuovo supermercato Eurospin è evidente, in particolare, che gli ingressi e le uscite dall’area dei parcheggi di pertinenza del supermercato sono ubicati sulle vie Trometta e Carrara, con pensiline di carico e scarico dei mezzi pesanti adiacenti a via Carrara e Zanardelli.

Tale situazione, qualora rispondente al vero, provocherebbe un importante aumento del traffico di automezzi, che andranno a intasare e causare inquinamento da gas di scarico su numerose vie. Già ora il deflusso di veicoli sulle vie Pantano e Lanza è compromesso dall’intenso traffico in particolare nel periodo invernale. L’apertura di entrata e uscita carrabili al nuovo supermercato su via Carrara non farà altro che creare ulteriore criticità alla viabilità di una zona che ha natura esclusivamente residenziale. Non può inoltre tacersi l’impatto della prevista variante sulla salute pubblica in relazione all’area verde costituita dal parco pubblico “Carlo Ceccarelli”, generalmente frequentato da bambini e genitori, e situato (per quello che si evince dal progetto) proprio di fronte alla prevista entrata e uscita carrabile del supermercato. Chiediamo di bloccare la costruzione dell’ennesimo supermercato e che non sia aperto il varco carrabile di entrata e uscita su via Carrara"

Davide Eusebi