Omicidio di Fossombrone, il movente e l’autopsia sul corpo di Marina Luzi

Fossombrone (Pesaro), 26 luglio 2023 – Le ha sparato un colpo alla testa sull’ingresso di casa. Ha tolto la vita alla cognata Marina Luzi, di 40 anni, mamma di una bimba di tre (video). Poi con la pistola in una scatola, una semiautomatica per uso sportivo che deteneva regolarmente, è salito sulla sua macchina ed è andato dai carabinieri della stazione di Fossombrone (foto). Il perché lo abbia fatto non lo ha detto subito. Ed è sul movente che gli inquirenti stanno cercando di mettere in fila i pezzi. Ma prende sempre più corpo l’ipotesi che sia l’epilogo di una serie di comportamenti strani, adottati negli ultimi tempi dal killer, Andrea Marchionni, 47 anni.

L’ex falegname, al momento disoccupato, aveva la passione per la pittura, tanto che aveva anche allestito una mostra con sue opere copie di quadri celebri (‘Il bacio’ di Hayez, ‘I bari’ di Caravaggio).

La ricostruzione del delitto

Verso le 10.30 di marted’ 25 luglio, Andrea, che abitava al piano superiore insieme con la madre, è sceso di sotto e ha fatto fuoco contro la cognata, uccidendola. In quel momento, il fratello era in giardino poco distante, insieme alla loro bambina di 3 anni. Non c’erano altre persone. All’udire quel colpo, è corso subito in casa e ha visto la moglie stesa in terra e il sangue. Si è buttato su di lei tentando di rianimarla. Poi, in stato di choc, ha chiamato il 118. Intanto il fratello si era messo alla guida dell’auto per andare a costituirsi dai carabinieri. In un attimo la casa di via Pirandello si è riempita di militari, arrivati anche da Fano e Pesaro. E finiti i primi rilievi, qualche ora più tardi, sono sopraggiunti i parenti della donna. Un momento straziante, di urla, rabbia e dolore davanti alla morte, in quel modo, della loro cara.

L’autopsia

Dovrebbe essere effettuata verosimilmente domani l'autopsia sul corpo di Marina. A disporre l'esame autoptico la pm della Procura di Urbino Simonetta Catani.

Lutto cittadino a Fossombrone

Il Comune ha deciso di proclamare il lutto cittadino per una morte, quella di Marina Luzi, che ha lasciato incredula e sotto choc l'intera comunità.