Ora l’ultimo posto è a sole due lunghezze

Fa impressione guardare la classifica dopo la nona giornata. Perché due delle squadre considerate "derelitte" hanno vinto, accorciando le distanze fra la Carpegna Prosciutto e l’ultima posizione, dove oggi c’è un trio a 4 punti. Piacenza ha stoppato Nardò, che stava andando come un treno, mettendo in fila due vittorie consecutive, cosa che la Vuelle non è ancora riuscita a fare, e dando la sensazione di essere uscita dal tunnel. L’ex Vuelle Serpilli (foto) ancora protagonista, con 18 punti. Mentre Brindisi è andata a sbancare con piena autorità il campo di Cremona, crollata dopo le tre vittorie di fila con cui aveva aperto la stagione. La Valtur ha avuto 20 punti dal nuovo acquisto Ivan Almeida, con 5 su 8 nelle triple. Stava per farcela anche Cento, che ha tenuto in scacco Rimini sul suo campo per tutta la gara, cedendo di misura. Nella Riviera Banca si è visto per la prima volta, dopo l’infortunio di inizio stagione, un buon Gerald Robinson, che ha firmato 17 punti (con 3/6 da due e 3/5 dall’arco) e 4 assist. Si è rimesso in sesto proprio in vista del derby contro gli ex.

A 6 punti, in compagnia di Pesaro, troviamo un gruppetto di altre quattro squadre (Livorno, Torino, Vigevano e Avellino), tutte sconfitte nell’infrasettimanale, con gli irpini che hanno però una partita in meno: il recupero contro la Fortitudo, gara rinviata per l’alluvione di Bologna, si giocherà il 28 novembre. Alle spalle delle attuali "big", la capolista Rimini e le quattro damigelle al secondo posto (la sorprendente Cividale, Cantù, Udine e Rieti), ha dato un altro segnale importante l’Urania, salita da sola a quota 12 con la vittoria strappata sul campo di Orzinuovi: il play Usa Gabe Devoe, dopo la magra di Pesaro, si è risvegliato segnando 28 punti, ma non è bastato perché Milano ha mandato cinque uomini in doppia cifra risultando più efficace.

Infine, il giudice sportivo ha sanzionato l’Apu Old Wild West Udine con una multa di 292 euro "per offese collettive e sporadiche verso gli arbitri e verso un tesserato della squadra avversaria". Che sarebbe Ahmad. Sarà bene che qualcuno gli spieghi che non è opportuno provocare il pubblico quando si gioca in trasferta: i tifosi friuliani, che sin lì stavano contestando la squadra di casa per la brutta prestazione, hanno spostato le attenzioni su di lui dopo lo sberleffo seguito al gioco da 4 punti e l’atmosfera al "Carnera" è completamente cambiata. Anche queste cose pesano fuori casa. Oltre che poteva beccarsi un fallo tecnico e ci sarebbe stato tutto. e.f.