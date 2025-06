Overdose: infermiera salva una donna

Un arresto cardiaco da overdose ha colpito una giovane donna oggi, intorno alle 18,20, nei pressi della Palla di Pomodoro, proprio davanti al locale El Cid ma è stata salvata dall’intervento tempestivo dell’equipaggio del 118. Entrambe le ambulanze della Potes di Pesaro erano impegnate su altri interventi, così è partita in urgenza l’ambulanza della Centrale Operativa del 118. La paziente si trovava insieme al compagno che, ai sanitari, ha confermato l’assunzione della droga da parte della donna. In questi casi, la respirazione rallenta progressivamente fino al blocco completo del cuore. L’unica possibilità è un intervento tempestivo. E’ stato fondamentale il sangue freddo dell’infermiera a bordo, che ha somministrato immediatamente l’antidoto prima ancora di iniziare le manovre di rianimazione. Dopo essere stata ventilata e massaggiata, la giovane ha ripreso conoscenza: l’antidoto ha fatto effetto e il cuore ha ricominciato a battere. Sul posto anche il responsabile del 118 Umberto Gnudi, che in quel momento era fuori servizio e che ha confermato la presenza e il buon esito dell’intervento. La paziente, cosciente, è stata trasportata al pronto soccorso. Antonella Marchionni