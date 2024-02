Partita-incubo: 4 espulsioni e lancio bomba carta al guardalinee. Che sviene

Gli hanno lanciato l’altro ieri una bomba carta a pochi metri di distanza. Un attimo dopo, Andy Ceccarini, 35 anni, guardalinee della partita Piandimeleto-Casinina, II° categoria, è svenuto. Soccorso dal 118, si è ripreso di lì a poco. Nel frattempo, sono stati chiamati i carabinieri che in pochi minuti hanno rintracciato e identificato almeno due giovani che sembrano essere dei tifosi del Casinina. Allo scoppio della bomba carta, l’arbitro ha subito sospeso la partita in attesa degli eventi poi ha dato il triplo fischio finale per la gravità di quanto accaduto. La partita era arrivata al 18° del secondo tempo quando il risultato era fermo sull’1-1. Ora sarà la federazione a dover decidere, in base al rapporto dell’arbitro Lorenzo Angelini di Pesaro, le conseguenze. "Il Piandimeleto presenterà subito ricorso – dicono dalla società – per avere la vittoria a tavolino in quanto la bomba carta è stata lanciata da un gruppetto di tifosi del Casinina. E non era la prima". La partita aveva già avuto 4 espulsioni.