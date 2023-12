Pesaro, il Giuramento di Ippocrate per i giovani medici iscritti all'Ordine

Pesaro, 3 dicembre 2023 – "Esercitate la professione di medici in città, non abbandonate questa terra. Noi abbiamo bisogno di voi". Sono le parole del presidente dell'Ordine dei medici di Pesaro e Urbino Paolo Maria Battistini rivolte ai giovani medici che questa mattina hanno recitato il Giuramento di Ippocrate all'hotel Flaminio, in occasione dell'assemblea annuale dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri nel quale è stato votato il bilancio preventivo 2024 dell'associazione e che è proseguito con la consegna delle medaglie d'oro per il 50° anno di laurea (dal 1973 al 2023) dei medici ora pensionati.