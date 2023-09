Prosa, in fila dalle 4 di mattina per scegliere i posti migliori

Fila notturna dalle 4 di ieri mattina all’esterno del teatro Rossini per rinnovare l’abbonamento per l’imminente stagione di prosa. Le persone sono arrivate con seggiole, sdraio, sedute di fortuna per non perdere la priorità di scelta. Infatti, in base all’ordine di arrivo, trascritto in un foglio in cui si annotava il nome delle persone presenti si poteva scegliere al massimo 4 posti tra platea e palchi. Ieri era riservato il diritto di prelazione agli abbonati del turno A, quello del giovedì. Il posto però era da conquistare (l’anno scorso la prosa è stata fatta allo Sperimentale), e l’unico modo era quello di arrivare prima di altri. Ci sono stati momenti di "dibattito" quando si intendeva riaprire l’ordine di arrivo alle 8 di mattina, ma i tanti arrivati quattro ore prima hanno fatto valere l’ordine dei presenti elaborato in autonomia (107 in totale). Il turno A (ieri venduti 202 abbonamenti su 266 dell’anno scorso) ha tempo per l’acquisto fino a martedì 12.