Prova di forza della Smartsystem Fano

Napoli

2

Fano

3

QUANTWARE : Quarantelli, Saccone 4, Starace 18, Leone 4, Monda L, Malanga, Cefariello 26, Ardito, Frankoski 10, Martino 9, Morto’ 1, Piccolo. All. Calabrese.

SMARTSYSTEM FANO: Dimitrov 23, Roberti 3, Galdenzi 5, Merlo 15, Partenio 3, Raffa L, Uguccioni, Margutti 11, Focosi 1, Mazzon, Gori, Maletto 6.All Tofoli.

Arbitri Bonomo e Vecchione.

Parziali: 25-18, 25-20, 20-25, 23-25, 12-15

La Smartsystem soffre tanto ma alla fine espugna il difficile campo della Quantware Napoli. Finalmente dopo quattro sconfitte esterne arriva con il nuovo anno anche la prima vittoria in trasferta conquistata al tie-break. I padroni di casa hanno aggredito in battuta e contrattacco nei primi dei set, dove la Virtus ha faticato a muro e al servizio. C’è stata confusione e nervosismo. Sotto di due a zero però i biancorossi poi hanno reagito davanti a un pubblico, quello napoletano, rumoroso e in un palazzetto in versione bolgia. Nel terzo set entra Galdenzi al posto di Focosi ed è la svolta. La Smartsystem gioca più pulita e c’è più ordine in campo, meno errori da parte dei ragazzi di Tofoli. Si va sul 2 a 1. Nel quarto parziale si viaggia punto a punto, Fano è abile a restare lucida nei momenti cruciali e a chiudere. Nel quinto i ragazzi di coach Tofoli sono sempre avanti, anche se non riescono a prendere il largo, cambio palla fluido e vantaggi mantenuto fino alla fone per un successo di platino per la classifica e per il morale. "Siamo contenti del risultato ma non del gioco" così ha commentato il diesse Mattia Brunetti al termone del match.

Mercoledì si tornerà già in campo per la Coppa Italia. Si va a monte san Giusto ore 20,30. Partirà secca. Chi vince volerà alle Final four.

