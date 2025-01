Quando le note sposano l’arte. Sarà "Un giorno da Psychodonna"

Quando la musica sposa l’arte figurativa. Un incontro all’insegna del suono che si incontra con l’immagine e la creatività con tre artisti sul palco che comunicheranno tra loro attraverso emozioni. Venerdì al Teatro Sanzio di Urbino (ore 21), è in programma infatti un concerto intimistico per voce, piano ed elettronica con protagonisti Rachele Bastreghi (cantante dei Baustelle), Mario Conte e l’illustratore pesarese Alessandro Baronciani che disegnerà in diretta. L’appuntamento si inserisce nella rassegna musicale regionale Klang, altri suoni, altri spazi – promossa da Amat e Comune di Urbino e si intitola "Un giorno da Psychodonna", un concerto disegnato che nasce dalle canzoni di Rachele e dai disegni di Alessandro Baronciani. Dopo il successo dei concerti disegnati con Colapesce e il concerto a fumetti di Quando tutto diventò blu insieme a Corrado Nuccini, Ilariuni dei Gomma e Her Skin, Alessandro Baronciani torna sul palco insieme alla Bastreghi in uno spettacolo inedito creato sulle suggestioni derivanti dall’ascolto del suo ultimo disco solista Psychodonna. Un concerto nel quale la cantante dei Baustelle sarà accompagnata dal musicista e produttore Mario Conte. Musicista, chanteuse e anima femminile della celebre band, Rachele Bastreghi è una delle realtà più interessanti della scena pop-rock italiana. Dal 2021 si affianca nell’attività live di Rachele la collaborazione con il disegnatore Alessandro Baronciani, prima per il progetto Quando tutto diventò blu e a seguire per il singolo/video di Storia, il brano apripista contenuto nel nuovo progetto di Baronciani, RagazzaCD. Alessandro Baronciani è fumettista, illustratore, art director, grafico e musicista. Nato a Pesaro ma milanese d’adozione. Ha pubblicato Una storia a fumetti (Black Velvet) raccolta delle sue prime autoproduzioni scritte e spedite per posta e poi Quando tutto diventò blu e Le ragazze nello studio di Munari. Mario Conte infine napoletano, produttore, musicista e sound designer, vive e lavora a Milano. Numerose le collaborazioni in studio e live con artisti italiani ed internazionali tra i quali, Miriam Makeba, Ru Paul, Alfio Antico, Davide Livermore, Peppe Barra, Meg, Colapesce, Filippo Timi, Loredana Bertè e con importanti istituzioni, fondazioni ed agenzie creative nel campo del sound art, adv e film scoring. Dal 2022 collabora con il regista Davide Livermore come compositore, sound designer e direttore del suono. Informazioni presso biglietteria del teatro 0722 2281, biglietterie circuito AMAT / vivaticket. Inizio concerto ore 21. c. s.