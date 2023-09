Ragazzo di 19 anni scomparso a Pesaro, la mamma di Angelo: "Stiamo morendo di paura"

Pesaro, 5 settembre 2023 – Nessun messaggio, nessuna traccia, se non una segnalazione che dà speranza. Nella notte tra sabato 2 e domenica 3 settembre Angelo, 19 anni, è uscito dalla sua abitazione a Montelabbate senza farci più ritorno, mettendo in allarme suo papà, i suoi 3 fratelli e sua mamma Antonia, preoccupatissima. “È un ragazzo molto tranquillo, un figlio modello. Non sappiamo cosa possa averlo spinto ad andarsene, non abbiamo problemi a casa. Lo stiamo cercando, stiamo morendo dalla paura”, ha raccontato.

Angelo ha deciso di andarsene senza avvertire nessuno, nemmeno i suoi amici più stretti, che sin da subito si sono uniti alle ricerche. Non ha con sé nulla, portafogli, bancomat e documenti sono rimasti a casa, così come il cappello che indossava sempre. Il ragazzo starebbe attraversando un periodo di smarrimento, ma niente avrebbe lasciato presagire questa sua azione improvvisa.

"Siamo in apprensione – dice Antonia – perché si è allontanato senza dare punti di riferimento. Non sappiamo che vestiti indossava né da chi può essere andato. Lo stiamo cercando a Montelabbate, Montecchio e Pesaro”.

Da subito è partita la macchina dei social. La sua foto è apparsa nei gruppi Facebook della zona, accompagnata dall’appello dei familiari che nel pomeriggio di domenica hanno denunciato ai carabinieri la sua scomparsa, facendo partire le ricerche. Oggi, grazie alla diffusione capillare della sua fotografica, è arrivata ad Antonia una prima segnalazione. “Mi hanno mandato un messaggio dicendomi che era stato visto uno come lui all’altezza dell’Obi di Pesaro, in bicicletta. Pedalava verso la Pica, ma non abbiamo conferme che possa essere lui, continuiamo a cercarlo”.

Angelo, prima di andarsene, è stato ripreso dalle telecamere davanti casa sua, a Montelabbate. Purtroppo si tratta di immagini ottenute da lontano, troppo per vedere con precisione dettagli come il vestiario. Si vede poco e male, solo una persona che esce dall’abitazione alle prime luci dell’alba. Da giorni i carabinieri sono interessati nelle ricerche.

I numeri di telefono per avvisare la famiglia sono: 3895357062 oppure 3501552681. È fondamentale segnalare ogni qualsiasi avvistamento o indizio utile.