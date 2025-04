Real Metauro trionfa al 17° Torneo Città di Pesaro per Pulcini 2014

Una splendida giornata di sport, quella che ha caratterizzato il 17° Torneo "Città di Pesaro", riservato ai giovani calciatori della categoria Pulcini 2014, che la Polisportiva Vismara ha magistralmente organizzato per la giornata festiva del 25 Aprile, all’insegna di una bella cornice di pubblico, che ha occupato interamente la tribuna dell’impianto di via Liri, per tutta la durata dell’evento sportivo.

I giovanissimi calciatori appartenenti alle otto società sportive della Provincia e della vicina Romagna, che hanno partecipato al Torneo, si sono affrontati a viso aperto, con determinazione impegno agonistico e nel massimo rispetto della lealtà sportiva. Inoltre, si sono fatti apprezzare per la loro buona tecnica calcistica e non sono mancate delle ottime individualità, delle quali avranno già preso sicuramente nota alcuni osservatori di società professionistiche presenti in tribuna.

Al termine del Torneo sono stati i giovanissimi calciatori della Real Metauro, con pieno merito, ad aggiudicarsi il "17° Trofeo "Città di Pesaro". La premiazione è avvenuta nel tardo pomeriggio, alla presenza del Sindaco di Pesaro Andrea Biancani, del presidente della Figc della Provincia di Pesaro-Urbino, Pasquale Mormile, del presidente del Vismara Calcio Flavio Parlani del presidente della Banca di Pesaro Massimo Tonucci.

Al termine è stato offerto cioccolato a tutti i ragazzi partecipanti.

Nella foto: i ragazzi del Real metauro, premiati dal sindaco di Pesaro, Andrea Biancani

l. d.