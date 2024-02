Ricattava la ex con dei filmini hard: “Dammi 5mila euro o li metto su Internet”

Pesaro, 22 febbraio 2024 – E’ stato condannato ieri a 4 anni e 4 mesi di reclusione. Ne ha già fatto uno tra cella e arresti domiciliari. Ha chiesto scusa e si è detto pentito. Ieri, è tornato libero dopo la condanna col divieto di avvicinamento alla ex. Al primo passo falso, torna in carcere.

E’ la storia di due giovani pesaresi, lui 28 anni, personal trainer con una palestra, e lei 26, i quali hanno avuto anche una bambina. Tutto bene per un po’, ma ad un certo punto lei lo lascia perché il compagno diventa sempre più possessivo fino ad esser violento.

Si separano a fine 2022 ma lui non molla e continua a perseguitarla ogni giorno con messaggi, minacce e ricatti emotivi avendo una figlia. Fino a quando lui pretende con le minacce di avere altri rapporti sessuali, a maggior ragione quando scopre che la ragazza ha un nuovo compagno. E lei accetta, per paura, senza accorgersi di essere filmata. Dopo cinque rapporti sessuali che la donna considera non consenzienti ma avvenuti sotto minaccia, tutti filmati dall’uomo senza però dirlo, la ragazza si sente rivolgere una nuova pretesa: "Dammi 5mila euro altrimenti metto i video su internet. Ma se paghi ti consegno anche i filmini".

A quel punto, la 26enne si rivolge ai carabinieri di Pesaro raccontando la sua vita di inferno, nelle mani del suo ex diventato ormai uno stalker che la costringeva a subire rapporti sessuali.

Gli inquirenti predispongono così l’appuntamento per la consegna dei soldi del ricatto. L’uomo, era il marzo 2023, si presenta puntuale convinto di avere a che fare solo con la ex. E’ anche armato, avendo in tasca un coltello. Appena la giovane gli dà la busta con i soldi, saltano fuori i carabinieri arrestandolo. I militari subito dopo perquisirono la casa del giovane sequestrando computer e telefonini che il ragazzo aveva con sé scoprendo i video e le immagini che il 28enne aveva minacciato di rendere pubblici in caso di mancato pagamento.

Da quel momento, rimane in carcere e poi ai domiciliari. Dopo la condanna di ieri, il pm ha acconsentito per il suo ritorno in libertà col divieto di avvicinarsi alla donna.

ro.da.