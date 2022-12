"Ringrazio la sanità che funziona"

Qualche settimana fa una piccola infezione che si è aggravata improvvisamente, ha fatto sì che necessitasse di un ricovero in ospedale. Ora che sta finalmente bene, Giorgio Andrea Ricci (in foto) conosciuto da tutti i fanesi come Cile’s, vuole ringraziare l’azienda ospedaliera Marche Nord…. che fra due giorni cesserà di esistere, per essere inglobata dal 1 gennaio nell’Ast. "Sono capitato nel reparto di Chirurgia guidato dal professor Alberto Patriti per un piccolo problema conseguente ad una colonscopia - racconta il ristoratore -. Per fortuna io non ho avuto bisogno di sperimentare la bravura dell’equipe chirurgica perché sono stato curato con un bombardamento di antibiotici. E già questo mi ha fatto capire quanto siano bravi i medici che lavorano in questo reparto. Tuttavia ne ho avuto anche ulteriore conferma, perché tutte le persone che erano in camera con me, sono invece passate per la sala operatoria e per nel post operatorio". E allora siccome si sente sempre parlare male della nostra sanità, Cile’s voleva raccontare quello che ha visto durante il suo ricovero al San Salvatore di Pesaro. "Ho visto tanta umanità e dedizione da parte degli operatori del reparto del professor Patriti - sottolinea -, ho visto anche un grande senso del dovere. Vorrei quindi spezzare una lancia nei confronti della sanità locale e ringraziare il professor Patriti, il suo staff e anche la dottoressa Maria Capalbo che in questi anni ha seguito nella sua complessità Marche Nord".

ti.pe.