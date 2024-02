Si accoltella durante una convention alla Vitrifrigo Arena

Pesaro, 18 febbraio 2024 – Lo hanno visto uscire dal bagno con un coltello infilato nella pancia. Momenti di panico, venerdì sera alle ore 20 circa, alla Vitrifrigo Arena. Dove una persona, che si trovava dentro la struttura – nella quale tra l’altro si stava svolgendo la affollata convention di una multinazionale – a un certo punto, colto da un momento ingestibile di depressione e di profondo sconforto, ha deciso di mettere in atto una serie di gesti autolesionistici. Ha tentato prima di tagliarsi le vene, poi ha afferrato un coltello da cucina, che probabilmente ha trovato su un banchetto che serviva cibo ai presenti, è andato in bagno e se lo è infilato in pancia.

Si tratta di un 60enne, italiano, che è stato soccorso dai presenti che hanno chiamato una ambulanza di servizio fuori dal Palas: il mezzo lo ha portato d’urgenza in ospedale, dove gli sono stati applicati dei punti di sutura per chiudere la ferita. La quale – come emerso dagli esami – non era profonda, il coltello è penetrato infatti per circa 4 centimetri, ma non ha mai provocato lesioni a organi vitali, come il fegato. L’uomo non ha mai corso pericolo di vita. Si tratta ora di capire i motivi che lo hanno spinto a quel gesto. Ma su questo non esiste al momento una spiegazione.