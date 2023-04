Sottopasso dei Cappuccini a Pesaro, si parte. "Con i lavori batteremo il degrado"

Pesaro, 18 aprile 2023 – Tra giovedì e venerdì partiranno i lavori al sottopasso dei Cappuccini. Si comincerà dalla viabilità: invertendo in particolare il senso di marcia di via Guido d’Arezzo, la strada che porta alla Chiesa dei Cappuccini. Dai prossimi giorni si salirà, cambiando il senso di marcia, da via Rossi fino a via Miralfiore. La viabilità rimarrà utilizzabile per raggiungere i parcheggi esistenti a Porta Cappuccina e l’uscita auto su via Solferino. Ciò comporterà anche la possibilità di raggiungere la Chiesa. Nel contempo dall’altra parte le auto dovranno fermarsi su via fratelli Bandiera. "Oltre alle modifiche di viabilità che partono nei prossimi giorni – dice l’assessore Enzo Belloni – dovremmo essere in grado di garantire l’accesso all’area della Chiesa e alle tre abitazioni esistenti su via Miralfiore".

L’assessore al Fare Riccardo Pozzi sottolinea l’importanza dell’intervento: "Il sottopasso dei Cappuccini – dice – verrà trasformato da pedonale in ciclopedonale. Sistemando una delle zone più degradate della città. Riqualificando e rigenerando quel luogo con un investimento da oltre 700 mila euro. Ai quali aggiungiamo altri 70 mila euro di finanziamento a Marche Multiservizi per lo spostamento delle condotte del gas".

L’appalto è stato affidato all’impresa C.M.T.T. di Fano. L’intervento rientra nel progetto di riqualificazione urbana "Sprint", del valore complessivo di 705.000 mila euro. I lavori prevedono la demolizione di una parte delle attuali rampe per realizzare nuovi punti di accesso con pendenza minore, capaci di agevolare le persone con ridotta capacità motoria. Le verifiche preparatorie sono di carattere soprattutto bellico. Mentre i lavori partono da metà maggio per la realizzazione del passaggio ciclopedonale: con interventi per maggiore sicurezza e poi la presenza di nuove telecamere. L’intervento ciclopedonale poi si collegherà al deposito di biciclette. "Si tratta di un’operazione strategica per la città", ha spiegato l’assessore Pozzi.