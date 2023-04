Zona Cappuccini Via ai lavori preliminari Sottopasso chiuso già dopo Pasqua

ll cantiere per i lavori al sottopasso dei Cappuccini è ormai pronto alla partenza. Anche se è ancora da definire quale sarà l’azienda che se ne occuperà. L’assessore Riccardo Pozzi sta seguendo direttamente la fase di preparazione: "Intanto partiremo dopo Pasqua con la fondamentale bonifica bellica. Chiederemo subito un po’ di pazienza ai cittadini perché in questa fase di lavoro quel sottopasso, fondamentale per i collegamenti ciclabili e pedonali tra centro e quartiere Pantano, non potrà essere utilizzato".

E ancora, precisa l’assessore: "I lavori veri e propri partiranno a maggio dopo la gara ad evidenza pubblica". L’appalto prevede la messa a norma del sottopasso pedonale dei Cappuccini attraverso il progetto di riqualificazione urbana denominato Sprint, mediante la demolizione di parte delle attuali rampe di accesso e "la realizzazione di nuove rampe aventi pendenza tale da consentire anche l’accesso di persone con ridotta capacità motoria". L’intervento ammonta a 745 mila euro complessivi, di cui 593 mila per la gara d’appalto e 151 euro per somme a disposizione dell’amministrazione. Il progetto è stato sottoposto a verifica e validazione dall’ingegner Giuseppe Mattioli. Mentre il Rup (responsabile del procedimento) è l’architetto del Comune Maurizio Severini. L’area di intervento è interessata in particolare dalla presenza della rete gas con condotte interrate ad una profondità di circa un metro al di sotto dell’attuale piano di calpestio, condotte che seguono il percorso delle rampe del sottopasso, tra i muri di contenimento esistenti. La deviazione dei quattro tubi di gas esistenti sarà realizzato da Marche Multiservizi nel corso dell’estate. Il che porterà ad un allungamento dei tempi del cantiere di diverse settimane. Vedere per credere.

l.lu.