"Spostare la Biosfera? Devo ancora decidere". Ora il primo cittadino non esclude che resti in piazza

"Non è mica detto che la Biosfera io poi la sposto dalla piazza. Per ora rimane lì, non ho avuto modo di pensarci, ritengo che in piazza stia bene e l’eventuale spostamento ancora non è un oggetto di miei pensieri, di priorità ne ho altre". Il sindaco Biancani per il momento non intende far rotolare via la Biosfera da piazza del Popolo. Anche dopo aver spento i riflettori sulla Capitale della Cultura, il simbolo di Pesaro 2024 non sembra avere le valigie in mano. Anzi, tutto sommato il sindaco lascia intendere che per ora sta bene dove sta. "Adesso pensiamo a chiudere l’anno di Pesaro 2024 – commenta Biancani -, poi capiremo se e quando spostarla. Sicuramente guarderemo se troviamo un altro spazio che possa essere più nuovo, più bello, però non è detto che, al 100 per 100, si sposti". Sembra essere scoccata la scintilla tra Biancani e la Biosfera un milione di led costata 629.850 euro più iva e pagata con i soldi del Ministero delle Imprese messi a disposizione grazie ad un bando vinto dal Comune. Ad agosto il sindaco aveva detto al Carlino di volerla traslocare: "Non può stare lì. A fine anno serve un loggiato dove collocarla".