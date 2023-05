Stefano Gentili al Salone del Libro col suo “Nord e sud“

L’altro ieri al Salone Internazionale del libro di Torino, nel padiglione della Regione Marche Stefano Gentili di Lamoli (foto) ha presentato il suo libro “Nord e sud“, edizioni Helicon. L’intervista è andata in onda sul canale della Regione Marche. Lo scrittore ha esposto le tematiche contenute nel suo ultimo romanzo, dalla vicenda sentimentale a quella ambientale, molto sentita a causa della terribile alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna e che ci ha posti di fronte alla vera emergenza: la tutela del territorio, il rispetto della natura. Nel libro Gentili vuole mettere l’accento proprio su queste tematiche.

Per gli argomenti trattati e il linguaggio di alto livello, lo stile fluido e cristallino, questo libro è destinato ad aver successo, soprattutto, a giudicare da come è stato accolto al salone. Anche considerando che ha già avuto un notevole riconoscimento ovvero un secondo posto al premio intercontinentale di arte letteraria “Le Nove Muse“. La cerimonia di premiazione avverrà il 10 giugno al teatro Diana di Napoli ed oltre agli scrittori in gara, verranno consegnati premi alla carriera e d’onore a personalità di primissimo piano del mondo della cultura, del giornalismo, dello spettacolo. Stefano Gentili giovedì sarà a Livorno negli studi televisivi di Telegranducato per essere intervistato, il 4 giugno, invece, sarà al Palazzo Ducale di Urbino per presentare il libro e dopo la premiazione di Napoli andrà a Roma per un’altra presentazione. "Sono rimasto impressionato dalla vastità dell’evento – ha dichiarato Gentili – e dalla grande affluenza di visitatori. Devo dire che questo mi rincuora perché significa che non è del tutto vero che la cultura non suscita più interesse".

am. pi.