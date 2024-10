Tra Telemann e J. P. Neruda con le trombe di Ronconi e Rango

Domani nel Salone “Pallerini“ di Palazzo Gradari (ore 17) torna la rassegna che ha come protagonisti i giovani talenti. L’iniziativa ha l’obiettivo di far conoscere al pubblico alcuni giovani musicisti particolarmente meritevoli, provenienti dagli istituti di formazione del territorio o della regione, che stanno crescendo anche come solisti distinguendosi per talento e padronanza della tecnica. Lo scopo è anche quello di cercare e selezionare i professionisti del futuro offrendo loro un palcoscenico dove esibirsi, spesso per la prima volta, e maturare una fondamentale esperienza nel percorso artistico e professionale.

Questa edizione si apre con l’esibizione di due giovani trombettisti, Filippo Ronconi e Simone Rango, entrambi provenienti dalla scuola del Maestro Vincenzo Tribulini, docente al Conservatorio di Pesaro e membro fondatore della Filarmonica Gioachino Rossini.

Il programma prevede il Concerto per tromba e archi in Re magg di G.P. Telemann da parte di Filippo Ronconi e del Concerto per tromba e archi in Mib magg di J.B. Neruda da parte di Simone Rango, che insieme eseguiranno il concerto per due trombe in Do magg di Vivaldi. I brani verranno intervallati da due concerti per soli archi di Vivaldi da parte dell’Ensemble della FGR. La rassegna è promossa dal Comune di Pesaro con la Filarmonica Gioachino Rossini e l’Amat, realizzata con il sostegno di Sky International e Sistemi Klein. Biglietto 10 euro alla biglietteria Teatro Sperimentale domani dalle ore 16, in prevendita biglietteria Teatro Rossini e on line su www.vivaticket.com.

ma. ri. to.