Va in scena commedia in dialetto

Stasera dalle 21,15 al giardino dell’oratorio di San Lorenzo in Campo si terrà uno spettacolo teatrale della compagnia locale ‘L’Aquilone’. Gli attori proporranno una commedia dialettale dal titolo ‘La verità fa male, oste se fa male’. L’evento rientra nel ricco programma di ‘San Lorenzo Vivo’: il calendario di iniziative estive redatto dall’amministrazione del sindaco Dellonti in collaborazione con le tante associazioni e realtà aggregative del territorio. Calendario, che per domani dalle 21 prevede uno spettacolo di pattinaggio artistico alla pista polivalente.