Viaggio sulle orme di Shakespeare "Hello" in scena allo Sperimentale

"Hello" di Kinkaleri è il nuovo spettacolo di "TeatrOltre" in scena oggi alle 21 al Teatro Sperimentale di Pesaro. "Hello" con Michele Scappa è una costola dell’ultimo lavoro del gruppo: "Non un estratto – dicono Massimo Conti, Marco Mazzoni, Gina Monaco autori del progetto - ma un ulteriore approfondimento a partire dall’opera Otello di William Shakespeare, dove le parole realizzano una tragedia che non avrebbe nessuna base per arrivare al tragico epilogo. Ma il corpo non mente mai. È su questa dualità parola-menzogna e corpo-verità che tutto il lavoro, compreso questo, sviluppa la sua ricerca e la sua convinzione di necessaria necessità". La rappresentazione è perciò il corpo della tragedia.

Tragedia del linguaggio e tragedia del corpo sottomesso alle sue leggi. Il corpo e la vita che esso contiene è l’unico riferimento che ha accompagnato e accompagna ogni relazione umana, nella gloria o nella polvere, dal nascere al dissolversi. "In questo periodo storico, ancor prima che la pandemia la immettesse nel nostro immaginario – continuano gli autori - si stava già insinuando un’idea di perdita e di sostituzione dell’esperienza del vivente tramite la scrittura di un codice che potesse sostituirlo, surrogarlo, ampliarlo ma anche sottometterlo. Ci siamo dedicati perciò a un’idea di cura e di protezione di questo unico corpo fino ad oggi possibile, abbiamo accolto la necessità di rimettere l’umano al centro dell’interesse di una scena che si dichiara viva e presente, insieme ad una comunità che accorre come se accorresse ad una necessaria rivelazione".

Le musiche originali sono di Canedicoda, la produzione dello spettacolo è di Kinkaleri-KLm. L’opera rientra nella rassegna curata da Amat in collaborazione con il Comune di Pesaro. "TeatrOltre" regala produzioni originali che coinvolgono lo spettatore con lavori che sperimentano e sono innovativi. Info 340 8930362.

b.t.