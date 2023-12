Menga fashion art: in passerella le stelle del liceo Mengaroni

Pesaro, 16 dicembre, 2023. “Meraviglioso”. Tra il pubblico esaltato il commento è unanime. Il Menga fashion art ha radunato oltre 400 persone all'esterno della scuola, il liceo artistico Mengaroni di Pesaro. Nonostante il vento gelido sferzi sulla pelle, a tratti nuda, gli 80 modelli, tra ragazze e ragazzi, avanzano fieri indossando capi sartoriali, capi etici e perfino delle “idee” ben costruite con ago, filo e tessuto: gli abiti murales, le gonne inclusive, gli abiti moulage sfilano fieri.

La sfilata di moda degli studenti del liceo Mengaroni

“L ‘outfit - dicono Aurora Amadori e Sofia Zamagni, le bravissime presentatrici della serata agli spettatori curiosi -, basato su un guerriero post apocalittico che si veste con gli scarti di tessuto riciclato, è l’abito narrato”.

Le opere della sezione di moda sono esaltate dalle competenze delle altre sezioni della scuola - grafica, multimedia audiovisivi, architettura ed interior design - tra effetti scenografici e spontaneità trascinanti.

Applausi anche ai liceali che in passerella hanno portato i loro tanti talenti: i cantanti Marco Caliandro, Monia Housn,Tommaso Salomone, Benedetta Carollo, Luca Mancini magistrali con cover di brani da Amy Winehouse a Brunori Sas. Senza accusare il vento impietoso, le contorsioniste Aurora Sabatini e Maya Vanderhaghen hanno sfidato la gravità, mentre Elisa Mencoboni e Filippo Cerisoli hanno animato il tappeto rosso con balli caraibici.

Ma l’ applausometro è andato a fondo scala quando in passerella sono arrivate le prof, rigorosamente in vestito da sera cucito per loro dagli studenti - Lavinia Palazzo, Elisa Maria Olivi, Loredana Bastianelli, Sissi Cantalupo, Linda Selmin, Daniela Silvegni, Luciana Forlani, Francesca Cesarini, Rosà Morgese - e la preside, Serena Perugini.