Attesissimi concerti e family show sul palco del Teatro EuropAuditorium

Al Teatro EuropAuditorium proseguono gli appuntamenti del ricco cartellone autunnale di concerti, grandi eventi internazionali e family show.

Il 2 novembre i Brit Floyd, la tribute-band più celebre dei Pink Floyd a livello mondiale, suoneranno al Teatro EuropAuditorium per celebrare il 30° anniversario dell’album The Division Bell insieme al memorabile repertorio della band originale. I Brit Floyd offrono uno spettacolo emozionante, caratterizzato dalla maestria tecnica degli interpreti e da incredibili effetti scenici. Sul palco, si mescolano video, ologrammi, laser e giochi di luce, creando un’atmosfera da sogno. ll loro P-U-L-S-E World Tour non è solo un viaggio nel tempo, ma un omaggio all’arte senza tempo dei Pink Floyd.

L’11 novembre Fiorella Mannoia si esibirà in un concerto straordinario, Fiorella Sinfonica, promettendo un'esperienza unica che unisce le sue doti canore alla ricchezza sonora dell'orchestra sinfonica. Fiorella ripercorrerà in scaletta i grandi successi del suo repertorio declinati con nuove sfumature.

Il 12 novembre sarà la volta di Human Nature Live, un vero e proprio viaggio nell’universo musicale e visivo di Michael Jackson. Attraverso spettacolari coreografie, costumi scintillanti e una straordinaria band dal vivo, lo spettacolo ricrea alcune delle performance più iconiche del grande artista, con una cura maniacale per i dettagli che rende omaggio alla sua inimitabile eredità artistica. Il talentuoso frontman Miguel Concha incarna la figura di Michael con una precisione e passione che emozionano, mentre ballerini, coriste e musicisti di grande talento riproducono la magia delle sue esibizioni live.

Il 17 novembre 2024 andrà in scena Super Tour, con Ninna e Matti, la coppia di Youtuber più amata dai bambini e dalle famiglie. Un nuovo spettacolo pieno di colori musica e divertimento in cui le giovanissime webstar, accompagnate da un formidabile cast di performers e ballerini, regaleranno uno show in cui non mancheranno scherzi, piccoli imprevisti e momenti indimenticabili. Il divertimento per grandi e piccini è assicurato!

Il 21 novembre, a grande richiesta, ritorna l’attesissimo Samuele Bersani, accompagnato dall’Ensemble Symphony Orchestra in Samuele Bersani & Orchestra – Tour Indoor 2024. Il cantautore riproporrà i suoi brani in chiave orchestrale dando loro un nuovo slancio interpretativo e musicale. Una scaletta inedita coprirà diverse sfaccettature del suo repertorio trentennale: ​dalle grandi hit fino ai brani del suo ultimo album “Cinema Samuele” (vincitore della sua quinta Targa Tenco). Le note dell’Orchestra e l’andamento vorticoso e imponente degli archi si intrecceranno, supporteranno e spingeranno la musica viscerale dell’artista, guidando il pubblico in questo inatteso e meraviglioso viaggio sonoro.

Tra gli eventi più attesi del mese di novembre sicuramente lo spettacolo di Barbascura X, il 26 novembre 2024, che porta in scena Sono qui per Caos, racconto scientifico sull’assoluta casualità dell’esistenza.

Dopo il travolgente successo della prima edizione, il 7 dicembre andrà in scena il primo dei due nuovi appuntamenti targati Disney Concerts: La Bella e La Bestia in Concert presentato da Calma Management e Teatro EuropAuditorium in collaborazione con il Teatro Comunale di Bologna. Un viaggio incantato, con la memorabile colonna sonora del compositore Alan Menken, vincitore di otto premi Oscar®, eseguita dal vivo dall’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna diretta da Thiago Tiberio, mentre sullo sfondo scorrerà sul grande schermo il classico film Disney “La Bella e La Bestia”. Un ensemble che catturerà il cuore e l’anima con la storia di Belle, un’eroina indipendente e intelligente, e la Bestia, un principe intrappolato in un aspetto orribile, tra un castello incantato, amicizie magiche e una storia d’amore che trascende le apparenze.

