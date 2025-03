Ottovie, una piccola Puglia nel cuore di Bologna!

L’atmosfera è accogliente, calda e familiare, con un mix perfetto di tradizione e modernità: ti sentirai come a casa.

Ottovie nasce dall’idea di esaltare l’eccellenza culinaria italiana mantenendo una forte connotazione pugliese. Un gruppo giovane guidato per la ricerca del gusto è pronto ad accoglierti per condividere con te le sue ricette in un ambiente fresco ed informale.

Il protagonista è lo street food pugliese, ma rielaborato in versione gourmet!

Vieni a provare le nostre pucce farcite con hamburger di Fassona piemontese o con il tradizionale capocollo di Martina Franca: un’esplosione di gusto che non dimenticherai facilmente!...

Non perderti le bombette martinesi: involtini di carne ripieni di formaggio filante, preparati con amore nella nostra rotisserie. Le troverai nelle versioni classiche, al pistacchio o con pancetta, per un mix di sapori irresistibile.

Ottovie vanta una selezione delle migliori carni italiane, di presidio slow food: filiera corta, i capi di bestiame pascolano all’aperto, alimentati esclusivamente con foraggi e cereali naturali al 100%. Quando scegli Ottovie, scegli il rispetto per l’ambiente e le tradizioni locali.

Da noi grigliate e carni crude sono un vero e proprio must. Accompagnate con verdure di stagione grigliate e patate al brucio. Ideale per chi cerca qualità e sapori autentici.

A Ottovie la qualità è protagonista anche nei formaggi DOP e nei salumi, selezionati direttamente da piccole fattorie pugliesi e portati direttamente al tuo tavolo. Li proponiamo in tutti i nostri piatti, sulle deliziose pinse gourmet o nei pregiati taglieri, perfetti da abbinare a un buon bicchiere di vino della nostra cantina, a birre artigianali, e perché no? Uno dei nostri cocktail, perfetti per un aperitivo indimenticabile.

Il menù è completo con le insalatone, fresche e gustose, fritti sfiziosi e dolci da paura!

Giovane, informale, ma sempre attenta alla qualità: Ottovie è il posto ideale per una pausa gourmet, una cena aziendale o un pranzo tra amici, per festeggiare nel cuore di Bologna!

Vieni a trovarci in via Jacopo della Quercia 2: il nostro staff ti aspetta con un sorriso e una cucina che sa come conquistare il cuore.

Vuoi conoscere di più?

Scarica l’app direttamente dal nostro sito o seguici sulla nostra pagina Instagram @ottoviestreetfood

www.ottovie.it

OTTOVIE, OLTRE IL FOOD!

Ottovie nasce dall’idea esaltare l’eccellenza culinaria italiana mantenendo una forte connotazione pugliese. Un gruppo giovane guidato per la ricerca del gusto è pronto ad accoglierti per condividere con te le sue ricette in un ambiente fresco ed informale.

Ottovie! Una piccola Puglia nel cuore di Bologna!

A Bologna c’è un locale che ti fa scoprire le gioie della cucina pugliese senza lasciare la città! L’atmosfera è accogliente, calda e familiare, con un mix perfetto di tradizione e modernità: ti sentirai come a casa. Qui Il protagonista è lo street food pugliese, ma rielaborato in versione gourmet! Vieni a provare le nostre pucce farcite con hamburger di Fassona piemontese o con il tradizionale capocollo di Martina Franca: un'esplosione di gusto che non dimenticherai facilmente! … e non perderti le bombette: involtini di carne ripieni di formaggio filante, preparati con amore nella nostra rotisserie.

E non finisce qui! Da Ottovie trovi il meglio dei formaggi DOP e dei salumi selezionati di piccole fattorie pugliesi, per godere di un’esperienza gastronomica unica e di qualità. Se cerchi qualcosa di più leggero, le nostre insalatone sono l'ideale: fresche, gustose e nutrienti, perfette per chi vuole piatti sani senza rinunciare al gusto.

Qui a Ottovie le grigliate al fanno da padrone!

Tutte le nostre carni sono di presidio slow food: filiera corta, i capi di bestiame pascolano all’aperto, sono alimentati solo da foraggi e cereali 100% naturali. Quando scegli Ottovie, scegli il rispetto per l’ambiente e per le tradizioni locali italiane.

Ottovie è il tuo angolo di Puglia a Bologna. Vieni a scoprirlo, ti aspettiamo!